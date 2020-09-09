Мужчина выпал из окна дома

Фото: "Киев Оперативный"

В Киеве, на Позняках, мужчина на вид 27-32 лет выпал из окна. Трагедия произошла на ул. Урловской, 16/37.

Об этом на странице в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"К сожалению, падение оказалось смертельным", - отметили в сообщении.



Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого трагического происшествия.

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В Киеве 24 августа в результате падения из окна многоэтажки погиб 7-летний мальчик. Очевидцы говорят, что отец ребенка вышел из квартиры на 15 мин.