Дочь учителей выпрыгнула из окна на глазах у свидетелей

В Хмельницком 40-летняя женщина выпрыгнула из окна на глазах у свидетелей. Фото: dn.npu.gov.ua

В Хмельницком 1 сентября на глазах у людей 40-летняя женщина выбросилась из окна 7-го этажа.

Трагедия произошла около 13 часов в доме рядом с учебно-воспитательным комплексом №7, сообщает местный телеканал "TV7 +".

Женщину заметили ученики этого УВК, они и вызвали экстренные службы. К сожалению, спасти ее не удалось, она получила смертельные травмы.

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О погибшей известно, что она - дочь учителей этого УВК. Мать много лет работает там завучем. 40-летняя женщина проживала вместе с родителями. Не имела собственной семьи.

Что побудило ее к суициду - неизвестно. Полиция выясняет детали трагедии.

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