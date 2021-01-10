Мужчина упал в бункер с мусором

В Дарницком районе Киева спасатели достали мужчину из бункера твердых бытовых отходов.

Его передали медикам. Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

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"Прибывшие на место происшествия спасатели по лестнице спустились в бункер, закрепили пострадавшего на носилках и подняли на поверхность. Мужчина был в сознании, его передали работникам "скорой", - говорится в сообщении.

В г.. Береговое и с. Андреевка Ужгородского района на Закарпатье в 2 пожарах погибли люди. В первом случае погибла 85-летняя женщина, которая проживала одна. Ее тело обнаружили спасатели во время ликвидации пожара. Во втором случае - 41-летний мужчина. Его тело обнаружили во время разбора конструкций.