Мужчина после попытки самоубийства "успокаивался" наркотиками в машине полиции

В Киеве на путепроводе Нивки мужчина в состоянии наркотического опьянения пытался покончить с собой. На место происшествия прибыли патрульные и не дали совершить задуманное.

Об этом в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

"Сам мужчина отрицает попытку покончить жизнь, говорит, что снимал видео с друзьями, но ни друзей, ни видеокамеры у мужчины не обнаружили", - говорится в посте.

По словам полицейских, мужчина прямо в патрульном авто пытался принять наркотики. Сейчас полиция ожидает медиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Хотел убить всех" - поджигатель троллейбуса ошеломил признанием

В Дарницком районе Киева на стоянке мужчина "под кайфом" совершил ДТП - въехал в автомобиль Муниципальной охраны. Вел себя странно: снимал носки и надевал их снова.