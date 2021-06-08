Мужчина облил бензином жену и поджег

В селе Юхны Мироновской городской территориальной общины в Киевской области мужчина после пьяной ссоры поджег свою жену.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Фото: Нацполиция

"Не выдержав обидных слов в свой адрес, потерпевшая выгнала мужа из его же собственного дома. Возмущенный хозяин начал запугивать жену и угрожать поджогом дома. Затем мужчина принес из подсобного помещения пластиковую бутылку с горючим емкостью около 1 л, вылил бензин на жену и поджег ", - говорится в сообщении.

В результате произошло возгорание пола, одежды и тела 55-летней потерпевшей.

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"Женщина выбежала во двор и самостоятельно потушила огонь. Пострадавшая с термическими ожогами I-III степеней госпитализировали в городскую больницу", - добавили в сообщении.

61-летнего поджигателя задержали и сообщили о подозрении. За содеянное мужчине грозит до 15 лет заключения.

Во французском городе Мериньяк 44-летний мужчина жестоко убил свою 31-летнюю жену прямо посреди улицы. Сначала мужчина поджег дом, где проживал с женой и тремя детьми. Женщине удалось выбраться, но он стал преследовать ее на улице с винтовкой и дважды выстрелил. После этого облил жидкостью из канистры и поджег.