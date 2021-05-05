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среда, 05 мая 2021 14:24

Мужчина ночью ворвался в кофейню и устроил "сонное царство"

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Мужчина ночью ворвался в кофейню и устроил &quot;сонное царство&quot;
В киевскую кофейню ворвался сонный неадекват. Фото: скриншот с видео

В центре Киева на Львовской площади поймали мужчину, который проник в кофейню.

Инцидент произошел в ночь на 4 мая, сообщил в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"Ночью в кафе проник этот неадекват. Неизвестно, что именно он хотел сделать, но на пути его поступка стало переутомление, и он уснул", - говорится в посте.

Отмечается, что мужчину задержали и передали правоохранителям.

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Ранее мы рассказывали о рецидивисте, проникшем ночью в один из детских садов Киева через окно. Затем он зашел в душевую и лег спать на полу.

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