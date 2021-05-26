Мужчина набил на лице логотип магазина и выиграл iPhone12

Киевлянин Вадим Породко сделал тату на лице с названием магазина, чтобы выиграть iPhone.

Об этом сообщила пресс-служба магазина iLounge.

Фото: ilounge.ua

"У нас на открытии проходила акция" iPhone 12 за тату". Смелые люди от 18 лет могли сделать тату с логотипом iLounge и получить за это ценные подарки. Всего собралось девять желающих", - говорится в сообщении.

За тату Породко выиграл iPhone12, стал лицом бренда магазина и получил пожизненный статус VIP-клиента.

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Житель Бразилии 41-летний Рико Ледесма помешан на татуировках. Он покрыл 85% тела рисунками и вставил искусственные клыки, чтобы стать похожим на орка из саги "Властелин колец".