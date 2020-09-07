Мужчина голышом разгуливал по парку

В столичном парке "Победа" заметили полностью обнаженного мужчину, однако обутого в кроссовки.
Об этом сообщили на странице в Facebook Муниципальной охраны.
"Дежурному наряду охраны пришлось долго убеждать мужчину в том, что одежда - обязательный атрибут для посещения парка", - говорится в сообщении.
Бойцы охраны предположили, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
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В Киеве 4 августа мужчина без одежды спокойно и непринужденно прогуливался по Правительственному кварталу. Этот случай произошел в Крепостном переулке столицы. Подобная ситуация была и в Ужгороде. Прохожие сняли абсолютного голого мужчину.
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