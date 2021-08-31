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вторник, 31 августа 2021 13:42

Мужчина годами насиловал ребенка и снимал порно

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Столичные правоохранители задержали мужчину за создание детской порнографии и насилие в отношении ребенка.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Автор: Киевская городская прокуратура
  На фото педофил, насиловавший сына сожительницы и снимавший с его участием порно
На фото педофил, насиловавший сына сожительницы и снимавший с его участием порно

"Задержали и сообщили о подозрении мужчине, который совершал насильственные сексуальные действия в отношении малолетнего мальчика, изготавливал, распространял и сбывал детскую порнографию с участием ребенка", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы при поддержке Европола обнаружили серию мультимедийных файлов с процессом сексуальной эксплуатации ребенка. Противоправный контент создавался на территории Украины.

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Педофилом оказался 28-летний житель Полтавской области. Пострадавший - сын сожительницы, 2013 года рождения. С 2018-го по 2021 год мужчина неоднократно насиловал мальчика, совершал другие преступные действия сексуального характера и создавал с его участием порнографию.

"Также он сохранял в личном электронном ящике фото- и видеоматериалы с действиями сексуального характера с участием мальчика", - добавили в прокуратуре.

Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Жительница Каменского Днепропетровской области обратилась в полицию и сообщила, что 13-летнего сына изнасиловал 36-летний мужчина. Инцидент произошел на даче у подозреваемого. При первой же возможности мальчик обратился к прохожему за помощью с просьбой отвезти его в полицию.

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Дата
31
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