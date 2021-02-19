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пятница, 19 февраля 2021 19:15

Мужчина битой поиздевался над консьержкой и отобрал обогревателя
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В ночь на 19 февраля на ул. Георгия Гонгадзе в Киеве мужчина избил консьержку битой и ограбил.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

Фото: Патрульная полиция Киева

В подъезд дома консьержка пропустила злоумышленника, потому что видела его раньше.

"Сначала незнакомец пытался поговорить с ней, а потом начал угрожать. Он избил женщину и забрал ее телефон и обогреватель", - говорится в сообщении.

Патрульные узнали от потерпевшей описание нападавшего. Обследовали прилегающую территорию и заметили похожего мужчину.

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"Инспекторы задержали гражданина. При поверхностной проверки патрульные обнаружили у мужчины мобильный телефон, обогреватель и биту", - добавили правоохранители.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

В Киеве задержали 31-летнего преступника, который с начала 2021 года по февраль ограбил 5 ребят 10-14 лет. По словам родителей пострадавших, неизвестный мужчина на улице запугивал детей и забирал у них мобильные телефоны.

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