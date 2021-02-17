В Киеве рецидивист нападал на детей

В Киеве задержали 31-летнего преступника, который с начала 2021 года по февраль ограбил 5 ребят 10-14 лет. По словам родителей пострадавших, неизвестный мужчина на улице запугивал детей и забирал у них мобильные телефоны.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Автор: Полиция Киева Мужчина запугивал несовершеннолетних, которые не хотели отдавать телефоны добровольно

Преступником оказался ранее судимый за грабеж и мошенничества киевлянин. Из тюрьмы он освободился в октябре прошлого года.

"Мужчина следил за детьми в безлюдных местах, подходил и говорил вымышленную историю. Якобы у его брата кто-то неподалеку забрал мобильный телефон и ему необходимо проверить "мобилку" пострадавшего на предмет возможного похищения. После чего брал телефон для "проверки" и исчезал с места. При отказе детей отдавать телефон добровольно, угрожал им применением силы", - рассказал начальник отдела криминальной полиции Дарницкого управления Алексей Кабанченко.

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Награбленное злоумышленник сдавал в ломбарды или продавал в местах стихийной торговли. За преступление рецидивисту грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.

Правоохранители проверяют причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений в других районах столицы.

В январе полиция Киева также задержала ранее судимого 31-летнего мужчину, который отбирал у детей 10-12 лет мобильные телефоны, угрожая ножом. Преступления совершал на детской площадке по адресу ул. Григоровича-Барского. Злоумышленник представлялся "блогером".