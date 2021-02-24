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среда, 24 февраля 2021 18:08

Mustang на бешеной скорости летел по встречной и врезался в такси
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В среду, 24 февраля, на ул. Кайсарова в Киеве произошло серьезное ДТП с участием такси и Mustang.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

Фото: dtp.kiev.ua

"Похоже, что не обошлось и без пострадавших. Информация уточняется", - говорится в посте.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Вскоре появилось видео момента ДТП.

На кадрах видно, что водитель Mustang на большой скорости вылетел боком на встречную полосу.

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На мосту Патона в столице пассажир ВАЗа несколько раз перевернулся в машине, вылетел из салона и сразу поднялся. Момент попал на видео.

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