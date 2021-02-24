Mustang на бешеной скорости летел по встречной и врезался в такси

В среду, 24 февраля, на ул. Кайсарова в Киеве произошло серьезное ДТП с участием такси и Mustang.
Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".
"Похоже, что не обошлось и без пострадавших. Информация уточняется", - говорится в посте.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.
Вскоре появилось видео момента ДТП.
На кадрах видно, что водитель Mustang на большой скорости вылетел боком на встречную полосу.
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На мосту Патона в столице пассажир ВАЗа несколько раз перевернулся в машине, вылетел из салона и сразу поднялся. Момент попал на видео.
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