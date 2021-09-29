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среда, 29 сентября 2021 17:46

Мост Метро в Киеве перекроют для водителей на четыре дня

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С 21:00 1 октября до 17:00 4 октября на столичном мосту Метро ограничат движение транспорта. Дорожники будут ремонтировать деформационные швы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: КК "Киевавтодор"
  Основная часть работ запланирована на выходные и в ночное время, чтобы не мешать водителям и меньше влиять на трафик
Основная часть работ запланирована на выходные и в ночное время, чтобы не мешать водителям и меньше влиять на трафик

"На состояние старых деформационных швов на мосту Метро через реку Днепр поступают жалобы от водителей. В рамках эксплуатационного содержания сооружения, работники Киевавтодормоста отремонтируют деформационные швы", - говорится в сообщении.

Работы в направлении левого берега начнутся в ночь на 2 октября.

Во время работ движение транспорта ограничат частично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После ремонта Южного моста дорожники возьмутся за два других: какие и когда

До середины декабря на эстакаде Южного моста Киева ограничат движение транспорта. Все из-за ремонта опор с заменой деформационных швов. Когда введут ограничение - узнавайте по ссылке.

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