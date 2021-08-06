Мост Кличко сразится за престижную архитектурную премию: фото конкурентов

Пешеходно-велосипедный мост Киева между Владимирской горкой и Крещатым парком попал в номинацию премии ЕС в области современной архитектуры EU Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award.

Об этом сообщили в Facebook Creative Europe Desk Ukraine.

Фото: facebook.com/creativeeurope.in.ua

"Этот конкурс поддержан программой ЕС "Креативная Европа". Наш проект номинирован в категории "Инфраструктурные объекты". Еще 13 других украинских объектов номинированные в различных категориях", - говорится в посте.

Среди других номинантов, например, автобусная станция в Литве, линия метро в Нидерландах и международный аэропорт в Греции.

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"Победители смогут получить главный приз €60 тыс. или же отдельный приз Special Mention с призовым фондом €20 тыс. Также все лауреаты смогут получить собственную скульптуру для празднования их достижений в павильоне Mies van der Rohe в Барселоне", - добавили в посте.

Огласят результаты в 2022 году.

Мост открыли 25 мая 2019 года. Построен из бетона и стекла. Длина составляет почти 212 м. Стоимость моста - 275 млн грн. Уже на следующий день на смотровой площадке нового пешеходно-велосипедного моста треснуло стекло. 27 мая его заменили, однако трещины появлялись и в дальнейшем.