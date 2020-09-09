Мошенники вынесли из арендованной квартиры все кроме унитаза

В Киеве мошенники "обчистили" квартиру. Фото: Сегодня

В Печерском районе Киева мошенники на несколько месяцев арендовали квартиру и вынесли из нее всю мебель и технику.

Стоимость украденного имущества составила более полумиллиона гривен, рассказали на Facebook-странице "Типичный Киев"

Весь процесс кражи имущества попал на камеры видеонаблюдения: можно увидеть, что мужчины вынесли из квартиры вещи и загрузили их в подъехавший к подъезду микроавтобус.

Кража происходила днем, на глазах у прохожих и соседей.

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По словам киевлян, мошенники регулярно занимаются такими аферами – одна из участниц группировки арендует квартиру, после чего туда выезжают ее "коллеги" и выносят все возможное имущество, в том числе кухонную плиту, мебель и электроприборы. Оставляют только голые стены и унитаз.