Мошенники вынесли из арендованной квартиры все кроме унитаза

В Печерском районе Киева мошенники на несколько месяцев арендовали квартиру и вынесли из нее всю мебель и технику.
Стоимость украденного имущества составила более полумиллиона гривен, рассказали на Facebook-странице "Типичный Киев"
Весь процесс кражи имущества попал на камеры видеонаблюдения: можно увидеть, что мужчины вынесли из квартиры вещи и загрузили их в подъехавший к подъезду микроавтобус.
Кража происходила днем, на глазах у прохожих и соседей.
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По словам киевлян, мошенники регулярно занимаются такими аферами – одна из участниц группировки арендует квартиру, после чего туда выезжают ее "коллеги" и выносят все возможное имущество, в том числе кухонную плиту, мебель и электроприборы. Оставляют только голые стены и унитаз.
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