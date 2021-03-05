Молодежь устроила дерзкие игры с оружием ради видео

Дерзкие игры девушки с оружием завершились выстрелом. Фото: скриншот с видео

В Киеве на территории автозаправки девушка устроила игры с оружием.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"Обычные подростковые игры. Хорошо, что не попала в кого-то. Ничего же такого, да?" - говорится в описании к видео.

На кадрах видно, как девушка играет с пистолетом и случайно выстреливает. Откуда у нее оружие и какое оно, неизвестно.

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Верховная Рада в четверг, 4 марта, отказалась принять законопроекты о гражданском оружии и боеприпасах. Легализацию оружия провалили. Почти все фракции дали 0 голосов.