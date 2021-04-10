Многие столичные маршрутки работают незаконно - эксперт

В столице курсирует более тысячи маршруток. Фото: Reuters

Многие столичные частных перевозчиков работают без соответствующих договоров с городскими властями. В их прежнее соглашение совпадение срок действия, а новые НЕ заключили.

Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт по вопросам транспортного моделирования Дмитрий Беспалов.

"Без договора следует, что маршрутки ездят, но юридически Не существуют, поэтому делают, что хотят. В частности могут поднимать цены на проезд. Хотя думаю, что в маршрутчиков, Которые это сделали, являются договоры с пунктами в возможности Просматривать тариф в свою пользу . но где их почитать мы НЕ знаем. По желанию город может заключить новые соглашения с четкими и выгодными для нас условиями. но чаще условия прописывают исключительно под перевозчика, потому что чиновники тоже в доле ".

Эксперт разделили перевозчиков на две категории: добросовестных бизнесменов о продавцах путевок.

"Первые нормальные перевозчики, Которые имеют технику, мощности, Ремонтную базу и наемных работников. Другие располагают только маршрут, який получили какими коррупционнымы схемам. Потом продают возможность на нем работать тем, кто маршрутку. Плата за такую ​​услугу с одного авто в тысячи гривен в день. Но это НЕ Официальными данными. К тому же в маршрутном бизнесе крутится много криминальных авторитетов и правоохранителей, ведь здесь есть обращение крупных сумм наличности. Все просят откаты за "крышевание".

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Полное интервью о работе столичного общественного транспорта с Дмитрием Беспаловым уже доступно на Gazeta.ua. В нем мужчина подробно объяснил, почему поднимаются цены на проезд и как реформировать транспортную отрасль.

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