Многие столичные маршрутки работают незаконно - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 180
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 756
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2205
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 693
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 819
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2178
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1926
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 549
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 693
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 927
Фото
Все фото
4
3
8
3
11
Пьяный мужчина, обвитый живыми змеями, пугал киевлян
Пьяный мужчина, обвитый живыми змеями, пугал киевлян
Собака 9 часов умирал в муках после издевательств
Собака 9 часов умирал в муках после издевательств
Под Киевом перевернулась цистерна с кислородом, движение заблокировано
Под Киевом перевернулась цистерна с кислородом, движение заблокировано
Водитель уснул за рулем и напоролся на отбойник
Водитель уснул за рулем и напоролся на отбойник
Реклама в Киеве может быть эстетической: подборка фото
Реклама в Киеве может быть эстетической: подборка фото
Видео
Все видео
Рестораны Киева работали "подпольно" и поплатились за это
Рестораны Киева работали "подпольно" и поплатились за это
"Безмасочник" оплевал продавщицу: момент попал на видео
"Безмасочник" оплевал продавщицу: момент попал на видео
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%
Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 720
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2205
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 630
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 414
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 апреля 2021
Просмотров: 315
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном
У незворотність кінця світу я увірував у квітні 1986 року. Про невічність Сонця знав, за 5 мільярдів років космічний холод зробить нашу планету не ...
суббота, 10 апреля 2021 14:20

Многие столичные маршрутки работают незаконно - эксперт

  Комментировать
Многие столичные маршрутки работают незаконно - эксперт
В столице курсирует более тысячи маршруток. Фото: Reuters

Многие столичные частных перевозчиков работают без соответствующих договоров с городскими властями. В их прежнее соглашение совпадение срок действия, а новые НЕ заключили.

Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт по вопросам транспортного моделирования Дмитрий Беспалов.

"Без договора следует, что маршрутки ездят, но юридически Не существуют, поэтому делают, что хотят. В частности могут поднимать цены на проезд. Хотя думаю, что в маршрутчиков, Которые это сделали, являются договоры с пунктами в возможности Просматривать тариф в свою пользу . но где их почитать мы НЕ знаем. По желанию город может заключить новые соглашения с четкими и выгодными для нас условиями. но чаще условия прописывают исключительно под перевозчика, потому что чиновники тоже в доле ".

Эксперт разделили перевозчиков на две категории: добросовестных бизнесменов о продавцах путевок.

"Первые нормальные перевозчики, Которые имеют технику, мощности, Ремонтную базу и наемных работников. Другие располагают только маршрут, який получили какими коррупционнымы схемам. Потом продают возможность на нем работать тем, кто маршрутку. Плата за такую ​​услугу с одного авто в тысячи гривен в день. Но это НЕ Официальными данными. К тому же в маршрутном бизнесе крутится много криминальных авторитетов и правоохранителей, ведь здесь есть обращение крупных сумм наличности. Все просят откаты за "крышевание".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель маршрутки обозвал ветерана АТО свиньей: подробности скандала

Полное интервью о работе столичного общественного транспорта с Дмитрием Беспаловым уже доступно на Gazeta.ua. В нем мужчина подробно объяснил, почему поднимаются цены на проезд и как реформировать транспортную отрасль.

В Киеве в Соломенском районе водитель маршрутки отказался перевозить льготников, а именно дедушки с двумя детьми из многодетной семьи. Инцидент произошел в маршрутке №239, рассказал в Facebook Роман Литвиненко. По словам автора поста, в маршрутку зашел дед с детьми 6 и 9 лет. Но водитель кричал на весь салон, что не надо было столько рожать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Многие столичные маршрутки работают незаконно - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
апреля

Активистка обнажила грудь перед Берлускони. Femen основали общественную организацию

Космические аппараты и оборонные разработки - в Украине создали особое конструкторское бюро

В России разбился президентский самолет

Разломился пополам: самый большой лайнер мира вышел в последнее плавание

Распалась одна из самых великих групп в истории

За стихотворение о кролика осудили на 10 лет

Украина стала членом ВТО

Первые спички содержали токсическое вещество

Крупнейшее извержение вулкана в истории привело к глобальному похолоданию

Родился основатель лженауки

Самое читаемое
Голый бюст звезды &quot;Квартала&quot;, Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
Голый бюст звезды "Квартала", Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
12
 Просмотров: 15994
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
6
 Просмотров: 10692
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
24
 Просмотров: 6525
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
 Просмотров: 6166
Вверх тормашками: как носить модный купальник этим летом
Вверх тормашками: как носить модный купальник этим летом
5
 Просмотров: 5958
Новости Киева
Пьяный мужчина, обвитый живыми змеями, пугал киевлян
Пьяный мужчина, обвитый живыми змеями, пугал киевлян
4
 Просмотров: 576
В Киеве вчера зафиксировали наибольше смертей от Covid-19 за все время пандемии
В Киеве вчера зафиксировали наибольше смертей от Covid-19 за все время пандемии Просмотров: 459
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
 Просмотров: 720
Собака 9 часов умирал в муках после издевательств
Собака 9 часов умирал в муках после издевательств
3
 Просмотров: 594
Кличко призвал ввести локдаун - в правительстве ответили угрозой
Кличко призвал ввести локдаун - в правительстве ответили угрозой Просмотров: 639
Больше всего комментируют
12
Стерненко выпустили из СИЗО
10
"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас" - Порошенко
4
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
3
Румыния не будет отправлять болельщиков сборной Украины на карантин
2
Чужі
Голосов: 6719
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть