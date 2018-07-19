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четверг, 19 июля 2018 10:27

Митинг под мэрией: Союздрук требует не сносить киоски по продажу прессы

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Работники агентства "Союздрук" проводят митинг под Киевсоветом. Они выступают против демонтажа своих киосков, где продаются печатные периодические издания.

Автор: Екатерина КРУПЕНКО
  Люди требуют не сносить в Киеве киоски, где продаются печатные издания
Люди требуют не сносить в Киеве киоски, где продаются печатные издания

Под мэрией сейчас более 300 человек. Некоторые из них держат флаги с надписью "Союздрук" и плакаты с надписями: "Европейской столице - свободный доступ к СМИ", "Чиновник! Нанося удар по прессе, в чьих ты действуешь интересах?", "Руки прочь от свободного доступа к информации" и другие, сообщает кореспондент Gazeta.ua

Автор: Екатерина КРУПЕНКО
  Работники "Союздрука" держат в руках плакаты с обращениями к киевским чиновникам
Работники "Союздрука" держат в руках плакаты с обращениями к киевским чиновникам

Люди ждут, что к ним выйдет кто-то из работников мэрии и объяснит, почему киоски Союздруку хотят демонтировать.

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Рядом с пикетчиками находятся около 15 полицейских.

Автор: Екатерина КРУПЕНКО
  Митингующие ждут, что к ним выйдет кто-то из представителей столичной власти
Митингующие ждут, что к ним выйдет кто-то из представителей столичной власти

Союздрук имеет около 320 киосков по продаже печатных изданий. На прошлой неделе в Агентстве сообщили, что мэрия приняла решение демонтировать часть их точек. Известно о демонтаже 10 МАФов. Их снесли работники коммунального предприятия "Киевблагоустрий". Там объясняют, что киоски демонтируют из-за нарушения условий их целевого назначения.

Автор: Екатерина КРУПЕНКО
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  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
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