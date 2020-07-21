Минздрав разрешил Киеву ослабить карантин

Ослабление карантина в Киеве возможно. Фото: vesti.ua

Киев готов к смягчению карантина, введенного на время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Минздрав.

Но динамика заболеваемости все же не позволяет ослабить карантин в следующих областях: Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Винницкой, Волынской, Харьковской и Черниговской.

В Винницкой области зафиксировали повышенную динамику количества заболевших, в Черниговской - количественный показатель тестирования на коронавирус недостаточно высок.



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В Закарпатской области прирост заболеваемости подтверждается загруженностью больничных мест. В Ивано-Франковской, Волынской и Харьковской областях показатель заражения существенно разнится с допустимой нормой.

По состоянию на 21 июля в Украине обнаружили 60 166 больных коронавирусом. Умерли - 1518 (+20). Выздоровели - 32 199 (+760). За сутки зафиксировано 673 новых случая.