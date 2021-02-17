Мгновенная карма: наглый водитель поплатился за нарушение

Под Киевом водителя-наглеца постигла мгновенная карма - видео расплаты. Фото: скриншот с видео

В городе Вишневое Киевской области водитель BMW решил схитрить и проехал по встречной полосе, пока все остальные ждали открытия железнодорожного переезда.

Соответствующее видео распространил в Facebook "Киев Оперативный".

После дерзкого нарушения водителя ждала расплата.

"Сзади к водителю-нарушителю подъехали правоохранители, которые через несколько десятков метров остановили его. Всегда бы так", - говорится в описании к видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поезд снес ВАЗ и протянул мужчину километр: фото и видео смертельной аварии

В Ровно мгновенная карма постигла поджигателя автомобиля. На ул. Коновальца он поджег Lexus RX 330 и сам сильно обгорел.