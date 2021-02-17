Мгновенная карма: наглый водитель поплатился за нарушение

В городе Вишневое Киевской области водитель BMW решил схитрить и проехал по встречной полосе, пока все остальные ждали открытия железнодорожного переезда.
Соответствующее видео распространил в Facebook "Киев Оперативный".
После дерзкого нарушения водителя ждала расплата.
"Сзади к водителю-нарушителю подъехали правоохранители, которые через несколько десятков метров остановили его. Всегда бы так", - говорится в описании к видео.
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В Ровно мгновенная карма постигла поджигателя автомобиля. На ул. Коновальца он поджег Lexus RX 330 и сам сильно обгорел.
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