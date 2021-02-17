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среда, 17 февраля 2021 10:59

Мгновенная карма: наглый водитель поплатился за нарушение

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Мгновенная карма: наглый водитель поплатился за нарушение
Под Киевом водителя-наглеца постигла мгновенная карма - видео расплаты. Фото: скриншот с видео

В городе Вишневое Киевской области водитель BMW решил схитрить и проехал по встречной полосе, пока все остальные ждали открытия железнодорожного переезда.

Соответствующее видео распространил в Facebook "Киев Оперативный".

После дерзкого нарушения водителя ждала расплата.

"Сзади к водителю-нарушителю подъехали правоохранители, которые через несколько десятков метров остановили его. Всегда бы так", - говорится в описании к видео.

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В Ровно мгновенная карма постигла поджигателя автомобиля. На ул. Коновальца он поджег Lexus RX 330 и сам сильно обгорел.

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