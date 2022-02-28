Метро в Киеве заработало: к каким станциям ездит и какая ситуация на мостах

Метрополитен в Киеве начал перевозить людей.
По красной линии поезда курсируют от станции Шулявская до Университета. По синей ветке ездят по маршруту: "Героев Днепра" – "Теремки". На станциях "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого" поезда не будут останавливаться, сообщают в КГГА.
По зеленой линии метро ходит от станции "Сырец" до "Выдубичей". Не останавливается на "Дворце спорта", "Кловской", "Золотых воротах". Дополнительно работает участок "Славутич" – "Красный хутор".
Поезда двигаются со средним интервалом в 40 мин.
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Ситуация по мостам Киева по состоянию на 12:30 28 февраля. Патона и Дарницкий – перекрыты и есть насыпи. Проезд невозможен.
Южный – проезд свободный, был один блок пост. Северный – относительно свободный, было четыре блока поста, сообщила народный депутат Юлия Гришина.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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