Метро на Виноградарь не "опаздывает": киевлянам пообещали вовремя достроить станцию

Строительство станций метро Мостицкая и Проспект Правды на Виноградарь идет по определенному графику.
Об этом сообщил руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский.
"Киевметрострой не обращался к нам касательно изменения сроков, предусмотренных договором (до конца 2021 года. - Gazeta.ua)", - сказал Брагинский.
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Он добавил, что город и метрополитен требуют от исполнителя соблюдения сроков строительства и своевременного завершения всех предусмотренных работ.
Финансирование строительства из бюджета города проводится в предусмотренном объеме.
О строительстве с задержкой Сырецко-Печерской линии метро сообщили в Киевметрострое. Задержку объяснили "эпидемической ситуацией в мире и Украине". По подсчетам журналистов, открыть метро на Виноградарь до конца текущего года город не успеет.
"86 процентов работ на одном туннеле Киевметрострой выполнил за 10 месяцев. Чтобы успеть открыть движение между Сырцом и Мостицкой до конца 2021-го, скорость строительства второго тоннеля должна вырасти минимум вдвое", - говорится в статье.
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