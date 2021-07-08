Метро на Виноградарь не "опаздывает": киевлянам пообещали вовремя достроить станцию

Новые станции метро на Виноградарь строятся по графику, заявили в столичной подземке. Фото: КГГА

Строительство станций метро Мостицкая и Проспект Правды на Виноградарь идет по определенному графику.

Об этом сообщил руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

"Киевметрострой не обращался к нам касательно изменения сроков, предусмотренных договором (до конца 2021 года. - Gazeta.ua)", - сказал Брагинский.

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Он добавил, что город и метрополитен требуют от исполнителя соблюдения сроков строительства и своевременного завершения всех предусмотренных работ.

Финансирование строительства из бюджета города проводится в предусмотренном объеме.

О строительстве с задержкой Сырецко-Печерской линии метро сообщили в Киевметрострое. Задержку объяснили "эпидемической ситуацией в мире и Украине". По подсчетам журналистов, открыть метро на Виноградарь до конца текущего года город не успеет. "86 процентов работ на одном туннеле Киевметрострой выполнил за 10 месяцев. Чтобы успеть открыть движение между Сырцом и Мостицкой до конца 2021-го, скорость строительства второго тоннеля должна вырасти минимум вдвое", - говорится в статье.