Метро Киева будет работать в особом режиме

В ночь на 5 сентября столичное метро будет работать на 1 ч. дольше. Причина - футбольный матч на НСК "Олимпийский" между сборными Украины и Франции.

Начало игры в 21:45, сообщила пресс-служба метрополитена.

"Возможно ограничение (или закрытия. - Gazeta.ua) на вход станции Олимпийская перед началом матча и после окончания игры станций Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Ограничение применяется во избежание скопления пассажиров на платформах станций.

Автор: КП "Киевский метрополитен" Работу киевской подземки продлят на 1 ч.

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Стоимость проезда в общественном транспорте Киева - наземном и метро - пока составляет 8 грн и 6,5 грн - если покупать или пополнять проездной билет на максимальное количество поездок. Киевский метрополитен и Киевпасстранс обратились к столичной власти с просьбой поддержать их во времена пандемии - выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Решение о повышении стоимости проезда примут после анализа соответствующих расчетов департамента экономики.