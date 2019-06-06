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четверг, 06 июня 2019 19:15

Метро без жетонов: смешные постеры, которые еще не повесили в подземке
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30 октября в киевском метро перестанут продавать жетоны. Поэтому работники подземки попросили людей в Facebook придумать идеи для постеров на эту тему.

"Давайте советы или создавайте постеры о своей жизни #безжетонів. Самые интересные появятся на станциях с вашими именами как амбассадоров изменений", - говорится в публикации.

Работы принимали с 16 по 31 мая. Теперь лучшие варианты выберет компания "Агенты перемен", которая разрабатывала дизайн подземки.

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Gazeta.ua просмотрела десятки работ и предлагает увидеть самые креативные из них.

Работники метро предложили людям самим придумать идеи для постеров.
Фото: Yaroslava Golubova
Работники метро предложили людям самим придумать идеи для постеров.
Работники метро предложили людям самим придумать идеи для постеров.
Работники метро предложили людям самим придумать идеи для постеров.
Работники метро предложили людям самим придумать идеи для постеров.

С 1 сентября при проектировании новых станций метро или реконструкции будут строить туалеты для пассажиров.Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

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06
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