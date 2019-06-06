Метро без жетонов: смешные постеры, которые еще не повесили в подземке

30 октября в киевском метро перестанут продавать жетоны. Поэтому работники подземки попросили людей в Facebook придумать идеи для постеров на эту тему.

"Давайте советы или создавайте постеры о своей жизни #безжетонів. Самые интересные появятся на станциях с вашими именами как амбассадоров изменений", - говорится в публикации.

Работы принимали с 16 по 31 мая. Теперь лучшие варианты выберет компания "Агенты перемен", которая разрабатывала дизайн подземки.

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Gazeta.ua просмотрела десятки работ и предлагает увидеть самые креативные из них.

Фото: Yaroslava Golubova

С 1 сентября при проектировании новых станций метро или реконструкции будут строить туалеты для пассажиров.Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.