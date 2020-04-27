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понедельник, 27 апреля 2020 16:31

Метеорологи зафиксировали в столице рекордный дождь

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Метеорологи зафиксировали в столице рекордный дождь
26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем это было в 1987 году. Фото: pixabay

На прошлых выходных дождь в Киеве побил рекорд за всю историю наблюдений.

Осадки в столице в ночь на 26 апреля оказались рекордными, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского на странице в Facebook.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем это было в 1987 году", - написали в сообщении.

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В то же время в большинстве районов Киевщины выпало значительно меньше осадков.

В частности, в Чернобыльской зоне, которая страдает от лесных пожаров, - всего 0,1 мм.

В Украине сегодня, 27 апреля, в большинстве областей будет сухо, но некоторые регионы накроют дожди. Также на страну обрушится сильный ветер.

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Дата
27
апреля

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