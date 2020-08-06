Mercedes превратили в нарколабораторию

Патрулируя Святошинский район столицы, полицейские обратили внимание на автомобиль Mercedes-Benz Vito, припаркованный с нарушениями ПДД.

Во время осмотра автомобиля, правоохранители обнаружили различные предметы и вещества, сообщила патрульная полиция Киева.





В Польше служащие Силезского отделения Пограничной службы задержали группу торговцев наркотиками. Среди подозреваемых - один украинец и два поляка. Мужчинам от 40 до 48 лет. В ходе обысков рабочих мест подозреваемых правоохранителям удалось обнаружить несколько граммов амфетамина, марихуаны, гашиша и несколько таблеток MDMA.