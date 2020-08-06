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четверг, 06 августа 2020 15:59

Mercedes превратили в нарколабораторию
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Патрулируя Святошинский район столицы, полицейские обратили внимание на автомобиль Mercedes-Benz Vito, припаркованный с нарушениями ПДД.

Во время осмотра автомобиля, правоохранители обнаружили различные предметы и вещества, сообщила патрульная полиция Киева.

Столичные патрульные обнаружили запрещенные вещества в салоне авто
Фото: Патрульная полиция Киева


"Водитель вел себя странно, заметно нервничал и все время пытался ускорить завершение разговора, что вызвало подозрение у полицейских. Вероятно, причиной такого поведения стали запрещенные вещества в транспортном средстве. Во время поверхностной проверки авто, патрульные обнаружили различные емкости с веществами, а также 3 стеклянные колбы, резиновые и стеклянные трубки, респираторы и защитные костюмы ", - говорится в сообщении.

Обнаружены вещества имели специфический запах и маркировку. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанных.

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В Польше служащие Силезского отделения Пограничной службы задержали группу торговцев наркотиками. Среди подозреваемых - один украинец и два поляка. Мужчинам от 40 до 48 лет. В ходе обысков рабочих мест подозреваемых правоохранителям удалось обнаружить несколько граммов амфетамина, марихуаны, гашиша и несколько таблеток MDMA.

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