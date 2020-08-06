Mercedes превратили в нарколабораторию

Патрулируя Святошинский район столицы, полицейские обратили внимание на автомобиль Mercedes-Benz Vito, припаркованный с нарушениями ПДД.
Во время осмотра автомобиля, правоохранители обнаружили различные предметы и вещества, сообщила патрульная полиция Киева.
"Водитель вел себя странно, заметно нервничал и все время пытался ускорить завершение разговора, что вызвало подозрение у полицейских. Вероятно, причиной такого поведения стали запрещенные вещества в транспортном средстве. Во время поверхностной проверки авто, патрульные обнаружили различные емкости с веществами, а также 3 стеклянные колбы, резиновые и стеклянные трубки, респираторы и защитные костюмы ", - говорится в сообщении.
Обнаружены вещества имели специфический запах и маркировку. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанных.
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