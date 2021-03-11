Mercedes "героя парковки" сделали пешеходным

Пешеход прошелся по капоту внедорожника, припаркованного на зебре в центре столицы. Фото: dtp.kiev.ua

В центре Киева на бульв. Тараса Шевченко "герой парковки" припарковал Mercedes на зебре. Пешеход выскочил на авто и прошелся по нему.

Инцидент произошел 11 марта, сообщили в Facebook dtp.kiev.ua.

На кадрах видно, что парень решил не обходить внедорожник, габариты которого выступают на зебру. Выпрыгнул на него и прошелся по капоту. Водитель машины никак не отреагировал, ведь его в момент "мести" не было.

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В Киеве на ул. Ломоносова, 85-Б жители отомстили герою парковки, разложив на капоте его машины мусор и пустые бутылки.