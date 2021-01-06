Меняйте все, что можно. Даже паспорт - эксперт объяснил как быть, если данные украли аферисты

Kyiv Smart City заменили некорректно, чем уменьшили доверие киевлян. Фото: rubryka.com

На днях внезапно прекратило работу мобильное приложение Kyiv Smart City, а все услуги, которые он предлагал, без предупреждения перенесли в новый сервис "Киев Цифровой".

Эксперт по цифровой безопасности Павел Белоусов предполагает, что Kyiv Smart City просто "подвинули" конкуренты, а сами киевляне вряд чем рискуют.

"Есть городская организация, которая занимается вычислительными технологиями и имеет различные базы данных ГИВЦ (Главный информационно-вычислительный центр, - Gazeta.ua). Соответственно предоставляют доступ к ним разным структурам, в том числе и нашему столичному приложению. ГИВЦ Kyiv Smart City от этой базы отключил, а свой сервис добавили. То есть Kyiv Smart City не имел собственной базы данных, никакой информации о людях не хранил, а только пользовался той, что была. Поэтому киевлянам волноваться нечего. Проблема в том, что это произошло внезапно Без объяснений все перестало работать, чем напугало людей и уменьшило их доверие", - говорит Белоусов.

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Несмотря на все, эксперт советует украинцам быть осторожными, регистрируясь на разных сайтах. Указывать меньше информации о себе.

"Если для полноценного функционирования какого-то сервиса достаточно лишь электронной почты, не пишите лишнего. Требуют номер телефона - укажите отдельный, к которому не привязан банкинг или другие важные сервисы. Если ваши данные оказались у преступников или в публичном доступе, то с этим ничего не сделаешь. Выход - заменить все, что можно: почту, номер телефона, пароли или даже заменить паспорт, если уверены, что данные с него получили злоумышленники".

В КГГА уверяют, что новое приложение "Киев Цифровой" заменил Kyiv Smart City и стал логичным шагом в развитии электронных сервисов столицы. Приложение уже доступно для бесплатной загрузки на смартфонах с IOS и Android. Имеет возможность пополнять со смартфона транспортную карту, покупать QR-билеты, платить за парковку, возвращать эвакуированную машину, получать уведомления об услугах в сфере ЖКХ и своими отзывами влиять на развитие города.