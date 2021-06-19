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суббота, 19 июня 2021 15:42

Медикам, которые умерли от Covid-19, открыли памятник
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В Киеве открыли памятник медицинским работникам, которые умерли от коронавируса, выполняя профессиональные обязанности.

Памятник установили возле центрального входа Киевской городской больницы №4. Об этом сообщает Укринформ.

В Киеве открыли памятник медикам, которые умерли от коронавируса. Фото: ukrinform
В Киеве открыли памятник медикам, которые умерли от коронавируса. Фото: ukrinform
В Киеве открыли памятник медикам, которые умерли от коронавируса. Фото: ukrinform
В Киеве открыли памятник медикам, которые умерли от коронавируса. Фото: ukrinform
В Киеве открыли памятник медикам, которые умерли от коронавируса. Фото: ukrinform

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В церемонии открытия приняли участие медики, министр здравоохранения Виктор Ляшко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, народные депутаты.

Присутствующие почтили память умерших медиков минутой молчания и возложили цветы у памятного знака.

За последние сутки в Украине обнаружили 852 новых больных коронавирусом. Из них детей - 23, медработников - 41.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2229044 украинцы. Умерли 51 992 пациентов, из них 40 - за последние сутки. Выздоровели 2150708 человек.

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