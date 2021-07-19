 
Ексклюзивы
1/5
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 333
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1107
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 639
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Просмотров: 756
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 396
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Просмотров: 3411
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Просмотров: 1530
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Просмотров: 5112
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 792
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Просмотров: 225
Фото
Все фото
7
9
3
7
9
Масштабный пожар в Киеве. Клубы дыма видны за сотни метров
Масштабный пожар в Киеве. Клубы дыма видны за сотни метров
Подземный переход Киева изменился до неузнаваемости: фото обновлений
Подземный переход Киева изменился до неузнаваемости: фото обновлений
Показали длиннющие очереди возле киевского центра вакцинации
Показали длиннющие очереди возле киевского центра вакцинации
&quot;Почем ваша голова? Это ваша печень, хозяйка?&quot; - открыли Бессарабский рынок
"Почем ваша голова? Это ваша печень, хозяйка?" - открыли Бессарабский рынок
Показали самую дорогую однокомнатную квартиру в Киеве, которую сдают в аренду
Показали самую дорогую однокомнатную квартиру в Киеве, которую сдают в аренду
Видео
Все видео
В столице неизвестный начал стрелять из автомата около жилого дома
В столице неизвестный начал стрелять из автомата около жилого дома
Неуправляемый дом дрейфует по Днепру
Неуправляемый дом дрейфует по Днепру
Горе-водительница повисла на эвакуаторе в центре Киева: курьезное видео
Горе-водительница повисла на эвакуаторе в центре Киева: курьезное видео
"Мне пох*й, кто тебя там ждет" - очередной таксист Bolt отличился в Киеве
"Мне пох*й, кто тебя там ждет" - очередной таксист Bolt отличился в Киеве
Днепр атакуют медузы - чем это опасно
Днепр атакуют медузы - чем это опасно
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 756
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2232
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 612
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 693
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 351
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 июля 2021
Просмотров: 423
Собачі будки культури
Днями Ініціативна група "Першого грудня" та Український ПЕН виступили зі спільною заявою. Дали оцінку ситуації, в якій опинилися українські ...
понедельник, 19 июля 2021 09:31

Масштабный пожар в Киеве. Клубы дыма видны за сотни метров
7

  Комментировать

Утром 19 июля на ул. Пироговский путь, 154 в Киеве загорелось здание с продуктами на площади 1,2 кв. м.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

"Горит одноэтажное складское здание с продуктами с частичным разрушением строительных конструкций стен и крыши", - говорится в сообщении.

В 8:44 пожар локализовали. Продолжается ликвидация возгорания. На месте работает 45 пожарных и 11 единиц пожарно-спасательной техники. Причина возникновения пожара устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом произошла огненная трагедия, есть жертвы

"Из-за угрозы обрушения конструкций подразделения проводят тушение пожара с внешней стороны здания", - добавили спасатели.

На кадрах видно, что из-за пожара образовался густой черный дым, который можно увидеть за сотни метров.

В Киеве на ул. Кольцова, 14-М горел супермаркет "Сильпо". Возгорание на площади 20 кв. м произошло 1 июля примерно в 19:30. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Масштабный пожар в Киеве. Клубы дыма видны за сотни метров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Ференц Лист смертельно заболел после последнего концерта

Князья разбили половцев на Днепре

Самое читаемое
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
 Просмотров: 6030
Автора самого скандального пенальти на Евро-2020 выгоняют из клуба
Автора самого скандального пенальти на Евро-2020 выгоняют из клуба Просмотров: 5922
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
 2 Просмотров: 3717
Гороскоп на 18 июля: у кого появится шанс изменить свою жизнь к лучшему
Гороскоп на 18 июля: у кого появится шанс изменить свою жизнь к лучшему
 Просмотров: 2871
Жена Малиновского встретила Кьеллини
Жена Малиновского встретила Кьеллини Просмотров: 2241
Новости Киева
Подземный переход Киева изменился до неузнаваемости: фото обновлений
Подземный переход Киева изменился до неузнаваемости: фото обновлений
9
 Просмотров: 1251
Грозы и сильные ливни добрались до Киева. Видео
Грозы и сильные ливни добрались до Киева. Видео Просмотров: 999
В столице неизвестный начал стрелять из автомата около жилого дома
В столице неизвестный начал стрелять из автомата около жилого дома
 Просмотров: 855
На Киев надвигается гроза: где еще ждать непогоды и града
На Киев надвигается гроза: где еще ждать непогоды и града Просмотров: 1449
На всех столичных пляжах вывесили красные флаги
На всех столичных пляжах вывесили красные флаги Просмотров: 513
Больше всего комментируют
23
Июльская встреча Зеленского с Байденом не состоится - СМИ
5
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
3
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
2
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Голосов: 6867
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть