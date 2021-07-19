Масштабный пожар в Киеве. Клубы дыма видны за сотни метров

Утром 19 июля на ул. Пироговский путь, 154 в Киеве загорелось здание с продуктами на площади 1,2 кв. м.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

"Горит одноэтажное складское здание с продуктами с частичным разрушением строительных конструкций стен и крыши", - говорится в сообщении.

В 8:44 пожар локализовали. Продолжается ликвидация возгорания. На месте работает 45 пожарных и 11 единиц пожарно-спасательной техники. Причина возникновения пожара устанавливается.

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"Из-за угрозы обрушения конструкций подразделения проводят тушение пожара с внешней стороны здания", - добавили спасатели.

На кадрах видно, что из-за пожара образовался густой черный дым, который можно увидеть за сотни метров.

В Киеве на ул. Кольцова, 14-М горел супермаркет "Сильпо". Возгорание на площади 20 кв. м произошло 1 июля примерно в 19:30. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.