Масштабный пожар в Киеве: была угроза взрыва

Во вторник, 22 декабря, в Святошинском районе столицы произошел масштабный пожар.

Он возник на ул. Святошинской, 32, сообщила пресс-служба ДСНС Киева.

Фото: ГСЧС

"Пожар возник в складском помещении, размером 100 на 30 квадратных метров. Предварительно площадь пожара 200 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние помещения", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока что нет. На месте происшествия привлечены 16 единиц пожарной техники и 59 спасателей.

"Звонок нам поступил в 15:42. В 16:31 пожар был локализован на общей площади 1,5 тысячи квадратных метров. Спасатели вынесли 3 кислородных баллона, предотвратив возможность взрыва и избежав более катастрофических последствий", - рассказала пресс-секретарь столичного управления ДСНС Светлана Водолага с места происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице горел дом: два человека погибли

Пожар в торговом центре "Рико" на просп. Мира в Хмельницком начался в 12:07. Загорелось на 4-м этаже в общем коридоре здания. Люди были отрезаны пламенем.