Маршрутчик-пьяница с дрожащими руками ехал за пассажирами

В Киеве перехватили горе-маршрутчика. Фото: Патрульная полиция Киева

В среду утром, 24 февраля, патрульные поймали пьяного водителя маршрутки, который двигался по ул. Стеценко с нарушением ПДД.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

"Патрульные остановили автобус "Богдан", в салоне которого не было пассажиров. Водитель объяснил, что как раз собирается на конечную остановку маршрута. Во время разговора инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя изо рта и выраженное дрожание пальцев рук", - говорится в сообщении.

Пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. На место вызвали представителя перевозчика и передали управление автобусом ему. На водителя составили протокол.

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В Соломенском районе Киева водитель маршрутки отказался бесплатно перевозить льготников, а именно 2 несовершеннолетних детей из многодетной семьи. Водитель кричал на весь салон: "Не*рен было их столько рожать, у меня таких ежедневно до*рена, или плати, или выходи!"