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суббота, 02 марта 2019 14:04

Марш "Национальных дружин" в честь ІІ годовщины создания организации

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Марш &quot;Национальных дружин&quot; в честь ІІ годовщины создания организации
В Киеве пройдет марш "Национальных дружин". Фото: "Апостроф"

2 марта в 17:00 в Киеве состоится Марш Национальных Дружин, посвященный второй годовщине создания организации.

В столицу съедутся более тысячи дружинников из 20 областей Украины, сообщает УНИАН.

Сбор состоится на Майдане Незалежности в 17:00.

Мероприятие начнется с вручения знамен вновь созданным организациям Национальных Дружин - Волынском и Ивано-Франковском.

Далее организованными колоннами нацдружинники пройдут по маршруту "Майдан Незалежности – улица Крещатик – улица Большая Васильковская – улица Скоропадского – улица Бассейная – бульвар Леси Украинки – улица Госпитальная".

В 18:15 в Косом Капонире (Киевская Крепость) пройдет присяга Волынской и Ивано-Франковской ячеек.

Нацдружинники прочитают Декалог украинского националиста и освятят флаги легендарной печатью князя Святослава Храброго.

В торжественной части мероприятия примут участие лидер "Национального Корпуса" Андрей Белецкий, командир Национальных Дружин Игорь Михайленко и руководитель центрального штаба "Национального Корпуса" Родион Кудряшов.

По окончанию официальной части в здании Косого Капонира состоится пресс-конференция и показ фильма о Национальных дражинах.

Приглашаем СМИ принять участие в нашем событии!

Контактная информация: +38063 776 07 89 - Игорь Вдовин, пресс-секретарь Национальных дружин, [email protected]

Дата, место и время: 2 марта, в 17:00, Майдан Незалежности.

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Дата
02
марта

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