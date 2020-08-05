"Маленький зеленый парк" появился на Шулявке

В Шевченковском районе Киева, на перекрестке ул. Ивана Гонты и Елены Телиги, появился современный сквер для отдыха.

Об этом сообщило Киевзеленстрой на своей странице в Facebook.

"Сегодня сквер выглядит как маленький зеленый парк - из скамейками и в тени деревьев, яркой детской площадкой, баскетбольным полем, элементами для занятий воркаутом и гимнастикой, огражденной территорией для дрессировки собак", - говорится в сообщении.

Фото: "Киевзеленстрой"

На территории площадью 512 кв. м завершили обустройство современного резинового покрытия на трех спортивных площадках - гимнастической, баскетбольной и для воркаута.

Резиновую плитку установили и на детской площадке площадью 275 кв. м.

"Эта территория всегда занята маленькими посетителями. Игровые комплексы рассчитаны на детей разного возраста и дополнены скамейками и каруселями. Здесь можно лазить, прыгать, подтягиваться, качаться", - отмечается в сообщении.

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