"Майдан - это достоинство" - как в Киеве чтят героев Небесной сотни

Автор: Оксана Княжик Шествие Достоинства начали от Мариинского парка в центре столицы

В 10:00 20 февраля у Мариинского парка стоит около 30 человек. В руках держат сине-желтые флаги, у некоторых есть цветы. В нескольких метрах от них группируются назначенцы муниципальной стражи. Они будут охранять Шествие достоинства, которую организовали активисты, чтобы почтить погибших героев Небесной сотни.

6 лет назад произошел массовый расстрел митингующих. Этот день вошел в историю как "кровавый четверг". Утром протестующие с Майдана под обстрелом снайперов смогли занять здания Октябрьского дворца, Министерство агрополитики и Украинский дом. Наиболее ожесточенные бои произошли на улице Институтской, когда "беркутовцы" открыли огонь по безоружным активистам. Тогда погибли более полусотни человек. В тот же день Верховная Рада на вечернем заседании приняла постановление "Об осуждении применения насилия, что привело к гибели мирных граждан Украины". Действия силовиков режима Януковича признали незаконными и запретили дальнейшее использование любого вида оружия против участников акций протеста.

Автор: Оксана Княжик Чтобы почтить павших на Майдане, люди приносили цветы

"Я прихожу сюда каждый год после тех трагических событий, чтобы почтить память погибших, - говорит Людмила Остапова, держа в руках красные гвоздики. - К сожалению, сейчас это единственное, что мы можем для них сделать. Они отдали жизнь за то, чтобы мы здесь жили в свободной стране. В тот день на Майдане меня не было, но я приобщалась как могла в течение всего периода. То теплые вещи приносила, то чай наливала. Сегодня взяла гвоздики, потому что это траурные цветы и символ сопротивления, которое мы проявили 6 лет назад ".

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К активистам подъезжает черный внедорожник, на котором развевается сине-желтый, красно-черный и флаг общественной организации "Простые люди". На задних дверях знамя Автомайдана. Авто возглавляет колонну, которая отправляется по улице Грушевского под крики "Слава Украине" и громкую патриотическую музыку, звучащую из колонок. По дороге к Ходе Достоинства приобщаются люди.

Автор: Оксана Княжик Все желающие могли приобщиться к Ходе Достоинства в центре Киева

"Сегодняшнее мероприятие - это собрание участников Революции достоинства, которые, прежде всего, хотели бы почтить героев Небесной сотни, украинских военных, погибших на востоке, и которые хотели бы напомнить власти о том, что требования Революции достоинства до сих пор не выполнены", - говорит один из организаторов, когда колонна проходит мимо Верховной Рады Украины. Называет депутатов извергами.

"Они не встают, чтобы помянуть Небесную сотню. Мы хотим напомнить, что Майдан - это достоинство и те, что погибли, любили Украину. Враг капитулировал и другие враги должны сделать то же самое. Им не место в Украине, потому что наша страна для свободных людей, которые любят свое государство ".

Активист в толпе раздает красно-черные наклейки с надписью: "Я помню". Люди лепят их на грудь. Приближаясь к Кабинету министров, колонна кричит: "Позор!". Далее останавливаются у мемориала одного из первых погибших на Майдане, белоруса Михаила Жизневского. Под песню "Пливе кача" люди кладут цветы.

Автор: Оксана Княжик Люди почтили память погибшего белоруса Михаила Жизневского

У памятного знака погибшим героям женщина, на вид лет 30, просит сфотографировать их с коллегами. Они учителя одной из полтавских школ, приехали в Киев на тренинг и пошли на мероприятия.

"Никто из нас не был на Майдане, и в столице редко бываем, но сегодня здесь чувствуем всю трагическую атмосферу, - говорит, вытирая слезы. - В следующем году попробуем организовать старшеклассников, чтобы поехать сюда ".

Автор: Оксана Княжик Люди несли цветы и зажигали свечи, чтобы почтить погибших

У портретов погибших на улице героев Небесной сотни идут двое ребят, медленно вглядываясь в лицо каждого погибшего. Они в темных куртках, на плечах рюкзаки.

"Мы из Тернополя приехали, только с вокзала, - говорит Николай Козак. - Были на Майдане, я с нынешней женой познакомился. В этот день участвовал в боях, но меня не ранили, несмотря на то, что среди погибших есть много знакомых лиц ".

Ребята приобщаются к колонне, которая идет в храм, который расположен на аллее героев Небесной сотни. Там собрались священники вместе со всеми желающими, чтобы отправить панихиду по умершим.

Автор: Оксана Княжик По погибшим отслужили панихиду

Напротив храма дети и другие желающие привязывают к портретам погибших белых ангелов, которые вырезаны из бумаги. Акцию "Ангелы памяти" называют тихой и проводят ее уже шестой год подряд.

Автор: Оксана Княжик Взрослые также участвовали в тихой акции

"Мы пришли сюда, чтобы почтить героев, которые были ранены и убиты для того, чтобы защитить нас. Мы интересуемся современной историей. Такую идею чествования предложили учителя и мы присоединились. Сами вырезали ангелов. Сейчас чувствую боль за то, что все было так трагично и многие люди погибли", - говорит девятиклассник Даниил.

Инициатором тихой акции является художественное агентство "Территория А".

Автор: Оксана Княжик Дети вместе с учителями присоединились к тихой акции "Ангелы памяти"

"Сейчас улица Институтская называется Аллея Героев Небесной сотни. С 2014 года киевляне собираются в дни 18-29 февраля у верхнего входа в метро Крещатик, развешивают белых бумажных ангелов на деревьях, которые были свидетелями расстрела мирных людей", - рассказала координатор акции, певица Анжелика Рудницкая.

На Майдане тем временем собираются родственники погибших, чтобы провести вече.

Автор: Оксана Княжик Люди не сдерживали слез\. вспоминая те собития

В 6-ю годовщину расстрелов на Майдане и начала войны с РФ активисты вывесили баннер над Аллеей Небесной сотни с надписью "Россия начала войну здесь!" Активисты в течение дня будут следить, чтобы баннер не сняли коммунальщики или правоохранители, и призывают неравнодушных граждан помочь им с дежурством", - сообщает "Движение сопротивления капитуляции".