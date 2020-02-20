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четверг, 20 февраля 2020 17:06

"Майдан - это достоинство" - как в Киеве чтят героев Небесной сотни
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Автор: Оксана Княжик
  Шествие Достоинства начали от Мариинского парка в центре столицы
Шествие Достоинства начали от Мариинского парка в центре столицы

В 10:00 20 февраля у Мариинского парка стоит около 30 человек. В руках держат сине-желтые флаги, у некоторых есть цветы. В нескольких метрах от них группируются назначенцы муниципальной стражи. Они будут охранять Шествие достоинства, которую организовали активисты, чтобы почтить погибших героев Небесной сотни.

6 лет назад произошел массовый расстрел митингующих. Этот день вошел в историю как "кровавый четверг". Утром протестующие с Майдана под обстрелом снайперов смогли занять здания Октябрьского дворца, Министерство агрополитики и Украинский дом. Наиболее ожесточенные бои произошли на улице Институтской, когда "беркутовцы" открыли огонь по безоружным активистам. Тогда погибли более полусотни человек. В тот же день Верховная Рада на вечернем заседании приняла постановление "Об осуждении применения насилия, что привело к гибели мирных граждан Украины". Действия силовиков режима Януковича признали незаконными и запретили дальнейшее использование любого вида оружия против участников акций протеста.

Автор: Оксана Княжик
  Чтобы почтить павших на Майдане, люди приносили цветы
Чтобы почтить павших на Майдане, люди приносили цветы

"Я прихожу сюда каждый год после тех трагических событий, чтобы почтить память погибших, - говорит Людмила Остапова, держа в руках красные гвоздики. - К сожалению, сейчас это единственное, что мы можем для них сделать. Они отдали жизнь за то, чтобы мы здесь жили в свободной стране. В тот день на Майдане меня не было, но я приобщалась как могла в течение всего периода. То теплые вещи приносила, то чай наливала. Сегодня взяла гвоздики, потому что это траурные цветы и символ сопротивления, которое мы проявили 6 лет назад ".

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К активистам подъезжает черный внедорожник, на котором развевается сине-желтый, красно-черный и флаг общественной организации "Простые люди". На задних дверях знамя Автомайдана. Авто возглавляет колонну, которая отправляется по улице Грушевского под крики "Слава Украине" и громкую патриотическую музыку, звучащую из колонок. По дороге к Ходе Достоинства приобщаются люди.

Автор: Оксана Княжик
  Все желающие могли приобщиться к Ходе Достоинства в центре Киева
Все желающие могли приобщиться к Ходе Достоинства в центре Киева

"Сегодняшнее мероприятие - это собрание участников Революции достоинства, которые, прежде всего, хотели бы почтить героев Небесной сотни, украинских военных, погибших на востоке, и которые хотели бы напомнить власти о том, что требования Революции достоинства до сих пор не выполнены", - говорит один из организаторов, когда колонна проходит мимо Верховной Рады Украины. Называет депутатов извергами.

"Они не встают, чтобы помянуть Небесную сотню. Мы хотим напомнить, что Майдан - это достоинство и те, что погибли, любили Украину. Враг капитулировал и другие враги должны сделать то же самое. Им не место в Украине, потому что наша страна для свободных людей, которые любят свое государство ".

Активист в толпе раздает красно-черные наклейки с надписью: "Я помню". Люди лепят их на грудь. Приближаясь к Кабинету министров, колонна кричит: "Позор!". Далее останавливаются у мемориала одного из первых погибших на Майдане, белоруса Михаила Жизневского. Под песню "Пливе кача" люди кладут цветы.

Автор: Оксана Княжик
  Люди почтили память погибшего белоруса Михаила Жизневского
Люди почтили память погибшего белоруса Михаила Жизневского

У памятного знака погибшим героям женщина, на вид лет 30, просит сфотографировать их с коллегами. Они учителя одной из полтавских школ, приехали в Киев на тренинг и пошли на мероприятия.

"Никто из нас не был на Майдане, и в столице редко бываем, но сегодня здесь чувствуем всю трагическую атмосферу, - говорит, вытирая слезы. - В следующем году попробуем организовать старшеклассников, чтобы поехать сюда ".

Автор: Оксана Княжик
  Люди несли цветы и зажигали свечи, чтобы почтить погибших
Люди несли цветы и зажигали свечи, чтобы почтить погибших

У портретов погибших на улице героев Небесной сотни идут двое ребят, медленно вглядываясь в лицо каждого погибшего. Они в темных куртках, на плечах рюкзаки.

"Мы из Тернополя приехали, только с вокзала, - говорит Николай Козак. - Были на Майдане, я с нынешней женой познакомился. В этот день участвовал в боях, но меня не ранили, несмотря на то, что среди погибших есть много знакомых лиц ".

Ребята приобщаются к колонне, которая идет в храм, который расположен на аллее героев Небесной сотни. Там собрались священники вместе со всеми желающими, чтобы отправить панихиду по умершим.

Автор: Оксана Княжик
  По погибшим отслужили панихиду
По погибшим отслужили панихиду

Напротив храма дети и другие желающие привязывают к портретам погибших белых ангелов, которые вырезаны из бумаги. Акцию "Ангелы памяти" называют тихой и проводят ее уже шестой год подряд.

Автор: Оксана Княжик
  Взрослые также участвовали в тихой акции
Взрослые также участвовали в тихой акции

"Мы пришли сюда, чтобы почтить героев, которые были ранены и убиты для того, чтобы защитить нас. Мы интересуемся современной историей. Такую идею чествования предложили учителя и мы присоединились. Сами вырезали ангелов. Сейчас чувствую боль за то, что все было так трагично и многие люди погибли", - говорит девятиклассник Даниил.

Инициатором тихой акции является художественное агентство "Территория А".

Автор: Оксана Княжик
  Дети вместе с учителями присоединились к тихой акции "Ангелы памяти"
Дети вместе с учителями присоединились к тихой акции "Ангелы памяти"

"Сейчас улица Институтская называется Аллея Героев Небесной сотни. С 2014 года киевляне собираются в дни 18-29 февраля у верхнего входа в метро Крещатик, развешивают белых бумажных ангелов на деревьях, которые были свидетелями расстрела мирных людей", - рассказала координатор акции, певица Анжелика Рудницкая.

На Майдане тем временем собираются родственники погибших, чтобы провести вече.

Автор: Оксана Княжик
  Люди не сдерживали слез\. вспоминая те собития
Люди не сдерживали слез\. вспоминая те собития

В 6-ю годовщину расстрелов на Майдане и начала войны с РФ активисты вывесили баннер над Аллеей Небесной сотни с надписью "Россия начала войну здесь!" Активисты в течение дня будут следить, чтобы баннер не сняли коммунальщики или правоохранители, и призывают неравнодушных граждан помочь им с дежурством", - сообщает "Движение сопротивления капитуляции".

Автор: Оксана Княжик
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