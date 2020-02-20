"Россия начала войну здесь" - в центре столицы повесили баннер

Фото: @vidsich

В четверг утром на Аллее Героев Небесной сотни вывесили баннер "Россия начала войну здесь!" Фото опубликовало движение "Відсіч".

"Сейчас кое-кто хочет, чтобы украинцы забыли и о Революции достоинства, которая в 2014 году вырвала Украину из хищных когтей Кремля, и о российской агрессии, которая с тех пор продолжается. Но мы будем об этом помнить и напоминать", - говорят активисты.

"Война с Россией началась 6 лет назад, 20 февраля 2014 года. А первыми жертвами стали именно Герои Небесной сотни, которых расстреливали силовики, выполняя приказ российской агентуры на Банковой и их кремлевских кураторов.

В шестую годовщину расстрелов на Майдане и начала войны с РФ активисты вывесили баннер над Аллеей Небесной сотни с надписью "Россия начала войну здесь!"

Активисты в течение дня будут следить, чтобы баннер не сняли коммунальщики или правоохранители, и призывают неравнодушных граждан помочь им с дежурством", - сообщает "Движение сопротивления капитуляции".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства

Следователи Государственного бюро расследований по делу Майдана задержали бывшего сотрудника спецподразделения "Омега". Ему объявили о подозрении в совершении прицельных выстрелов на поражение по направлению толпы безоружных участников Евромайдана на улице Институтской и Майдане Независимости в Киеве 20 февраля 2014 года.