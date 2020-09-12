Людей эвакуировали из Ocean Plaza

Сообщили о заминировании ТРЦ. Фото: РБК-Украина

В полицию Киева поступило сообщение о заминировании ТРЦ Ocean Plaza.

Эвакуировали около 5 тыс. человек, сообщают "Вартові.Еспресо".

На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.

Людей вывели из ТРЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Третий раз за месяц: столичную школу терроризируют "минированием"

Администрация Ocean Plaza через громкоговоритель объявила, что ТРЦ временно приостанавливает свою работу по техническим причинам.

В Киеве аноним сообщил о заминировании 4 станций метро и 2 ТЭЦ. Станции Майдан Независимости, Льва Толстого, Крещатик и Дворец спорта закрыли на вход и выход.