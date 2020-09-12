Людей эвакуировали из Ocean Plaza

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 801
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 648
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1503
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1197
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 576
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1692
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 666
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Фото
Все фото
5
4
4
4
3
Ужасная трагедия под Киевом: 8 из 12 пострадавших в ДТП прооперировали
Ужасная трагедия под Киевом: 8 из 12 пострадавших в ДТП прооперировали
Резонансное ДТП под Киевом - количество погибших увеличилось
Резонансное ДТП под Киевом - количество погибших увеличилось
Фура вылетела на встречку и смела все на своем пути: 5 погибших и 20 травмированных
Фура вылетела на встречку и смела все на своем пути: 5 погибших и 20 травмированных
Показали, как будет выглядеть обновленная Арсенальная площадь столицы
Показали, как будет выглядеть обновленная Арсенальная площадь столицы
В Киеве поймали одного из руководителей Исламского государства
В Киеве поймали одного из руководителей Исламского государства
Видео
Все видео
Мужчина расстрелял маршрутку в Киеве
Мужчина расстрелял маршрутку в Киеве
Разбил собакой окно и откусил палец отцу - в Киеве задержали мужчину
Разбил собакой окно и откусил палец отцу - в Киеве задержали мужчину
Для романтиков и рыбаков: показали, как будет выглядеть парк после капитального ремонта
Для романтиков и рыбаков: показали, как будет выглядеть парк после капитального ремонта
Укрзализныця отреагировала на действия проводника, который швырнул сумку в пассажира
Укрзализныця отреагировала на действия проводника, который швырнул сумку в пассажира
Апартаменты, построенные на гараже: в Киеве заметили странное здание
Апартаменты, построенные на гараже: в Киеве заметили странное здание
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 135
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2394
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 684
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10026
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 234
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
11 сентября 2020
Просмотров: 369
Виніс зі школи
Закінчувалася остання в моєму школярському житті лінійка. Висловивши завчену віру в нашу здатність подолати численні труднощі на відкритих перед нами ...
суббота, 12 сентября 2020 18:42

Людей эвакуировали из Ocean Plaza

  Комментировать
Людей эвакуировали из Ocean Plaza
Сообщили о заминировании ТРЦ. Фото: РБК-Украина

В полицию Киева поступило сообщение о заминировании ТРЦ Ocean Plaza.

Эвакуировали около 5 тыс. человек, сообщают "Вартові.Еспресо".

На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.

Людей вывели из ТРЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Третий раз за месяц: столичную школу терроризируют "минированием"

Администрация Ocean Plaza через громкоговоритель объявила, что ТРЦ временно приостанавливает свою работу по техническим причинам.

В Киеве аноним сообщил о заминировании 4 станций метро и 2 ТЭЦ. Станции Майдан Независимости, Льва Толстого, Крещатик и Дворец спорта закрыли на вход и выход.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Людей эвакуировали из Ocean Plaza». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
сентября

Ломаченко впервые стал чемпионом мира

Зарплата в валюте и зарубежные командировки: программисты отмечают профессиональный праздник

Сотни пещерных рисунков исчезло через дыхание туристов

Школьники полгода на карантине, что изменилось в учебном процессе

Топ-3 распространенных ошибки при оказании первой медицинской помощи

Самое читаемое
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
5
 1 Просмотров: 14481
Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу
Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу
5
 Просмотров: 10125
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
5
 Просмотров: 9756
Эротично позировала на яхте: сексуальная блондинка показала аппетитные ягодицы
Эротично позировала на яхте: сексуальная блондинка показала аппетитные ягодицы
6
 Просмотров: 8928
Сегодня Головосека: можно узнать, какой будет осень
Сегодня Головосека: можно узнать, какой будет осень Просмотров: 6948
Новости Киева
Мужчина расстрелял маршрутку в Киеве
Мужчина расстрелял маршрутку в Киеве
 Просмотров: 1566
Последние кинопоказы под открытым небом: чем удивит программа
Последние кинопоказы под открытым небом: чем удивит программа Просмотров: 45
На центральных станциях столичного метро ищут взрывчатку
На центральных станциях столичного метро ищут взрывчатку Просмотров: 81
Разбил собакой окно и откусил палец отцу - в Киеве задержали мужчину
Разбил собакой окно и откусил палец отцу - в Киеве задержали мужчину
 Просмотров: 774
Для романтиков и рыбаков: показали, как будет выглядеть парк после капитального ремонта
Для романтиков и рыбаков: показали, как будет выглядеть парк после капитального ремонта
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
5
Зеленского окружает огромное количество предателей и агентов России – Гордон
4
Глава "Слуги народа" рассказал, что будет делать партия в случае проигрыша местных выборов
2
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2
Кравчук планирует вернуться к инспекции украинских позиций
2
Приехавшие в Украину белорусские оппозиционеры уклонились от вопроса о Крыме
Голосов: 6215
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua