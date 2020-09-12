Людей эвакуировали из Ocean Plaza

В полицию Киева поступило сообщение о заминировании ТРЦ Ocean Plaza.
Эвакуировали около 5 тыс. человек, сообщают "Вартові.Еспресо".
На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.
Людей вывели из ТРЦ.
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Администрация Ocean Plaza через громкоговоритель объявила, что ТРЦ временно приостанавливает свою работу по техническим причинам.
В Киеве аноним сообщил о заминировании 4 станций метро и 2 ТЭЦ. Станции Майдан Независимости, Льва Толстого, Крещатик и Дворец спорта закрыли на вход и выход.
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