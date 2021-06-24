Людей будут страховать: кардинально обновили правила для электросамокатов

В Киеве согласовали новые нормы для самокатов. Фото: УНИАН

В Киеве скорость прокатных электросамокатов снизят, а всех их пользователей застрахуют.

Об этом говорится в подписанном КГГА Меморандуме о сотрудничестве с операторами проката, сообщила пресс-служба ведомства.

"По улицам города ездит почти 4 тыс. прокатных электросамокатов, и до конца года ожидается до 7 тыс. При этом вопрос их использования не урегулирован на государственном законодательном уровне. Поэтому город инициировало подписание Меморандума, согласно которому операторы берут на себя определенные обязательства и принимают наши правила", - сказал замглавы КГГА Константина Усова.

Соглашение подписали представители всех семи компаний, предоставляющих услуги проката электросамокатов в Киеве: Bolt, Kiwi, Scroll, BikeNow, Zelectra, Jet и Vzhooh.

Меморандум будет действовать, пока Верховная Рада не примет закон, определяющий статус и порядок деятельности электросамокатов и других средств электромобильности, добавил Усов.

Меморандум устанавливает следующие ограничения:

- уменьшение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч;

- в зеленых, пешеходных и исторических зонах скорость может достигать не более 14 км/ч;

- благоустроят точки утреннего старта, из которых смогут стартовать самокаты - обустроят 1025 точек во всех районах с четко утвержденными паркоместами на пять и 10 самокатов;

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- в историческом центре, зонах вокруг дипломатических учреждений, отдельных государственных органов, правоохранительных органов и субъектов, ведущих свою деятельность в области национальной безопасности и обороны, запретят оставлять самокаты;

- на подъезде к специальным зонам самокат программным методом будет выключаться. Среди них - Пейзажная аллея, пешеходная часть ул. Сагайдачного, некоторые религиозные и чувствительные зоны. Например, кладбища и часть зон вокруг органов государственной власти.

- операторов обяжут страховать каждого пользователя в случае НС и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также вред, причиненный имуществу третьих лиц - с покрытием от 100 тыс. грн. Чтобы такие происшествия было легче идентифицировать, на каждый самокат с обеих сторон нанесут специальный номер в формате буквы и трех цифр.

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