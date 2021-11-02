Локдаун в Киеве может длиться минимум месяц - Кличко

В Киеве еще не начался пик заболеваемости. Фото: Reuters

В Киеве локдаун может длиться минимум месяц.

Пик очередной волны коронавируса впереди, сказал мэр Киева Виталий Кличко на канале "Україна 24".

"Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может занять минимум месяц. Но если через две-три недели мы увидим, что заболеваемость пойдет на убыль, если мы подойдем к критериям оранжевой зоны, комиссия по чрезвычайным ситуациям города будет принимать решение об ослаблении некоторых ограничений. Сейчас такой тенденции нет. И пика заболеваемости мы не достигли", – подчеркнул Кличко.

Он заявил, что на местной власти сейчас основное бремя борьбы с коронавирусом.

"Мы снабжаем больницы необходимым оборудованием, медикаментами, выплачиваем надбавки медикам. Сегодня в Киеве подготовлено более 6 тыс. коек. И мы продолжаем увеличивать их количество. Больницы заполнены на 70 процентов, койки с кислородом заполнены почти 80 процентов. Кислород в городе пока есть. Ситуация сложная, но стабильная и контролируемая. Главное – чтобы не произошло инфекционного взрыва, когда количество больных будет превышать количество коек в больницах. Это может привести к коллапсу медицинской системы", – добавил мэр столицы.

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99% госпитализированных с тяжелым течением заболевания в Киеве – невакцинированные пациенты.

За прошлые сутки 1 ноября в Киеве зарегистрировали 1738 больных коронавирусом, 60 инфицированных умерли. Это максимум за все время пандемии в столице. Предыдущий рекорд смертей от Covid в столице фиксировали 26 октября - 54 умерших, в том числе годовалый ребенок.