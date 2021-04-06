Локдаун пересадил киевлян на велосипеды: где дешевый прокат

С началом локдауна киевляне вдвое чаще ездят на велосипедах. Фото: pixabay

С 1-го дня локдауна, когда столицу заполнили пробки и стало невозможно без пропуска воспользоваться общественным транспортом, вырос спрос на аренду велосипедов.

"По сравнению с предыдущей неделей - вдвое. Поездки на короткие, до 20 минут, и длинные дистанции, более 20 минут, киевляне осуществляли 50/50", - об этом в комментарии УНН рассказал соучредитель Украинской системы общественного велопроката BikeNow Алексей Кладов.

Стоимость велопроката

• Муниципальный: 5 грн за разблокировку плюс 50 коп./мин.

• Частный: 100-150 грн/час; 350-500 грн/полдня; 400-600 грн/день.

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Стоимость такси в понедельник, 5 апреля, утром выросла вдвое. Uber предлагал добраться до центра столицы с Дарницкого района за 456-538 грн, хотя обычно тариф не превышает 250 грн в час пик.

На утро 6 апреля стоимость проезда уменьшилась. В обед приблизилась к обычным тарифам.

Поездка из Вышгорода в центр столицы обойдется:

на Bolt - 152 грн, на Uber - 175-205 грн, на Uklon - 155 грн.

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Поездка по городу с центра на Харьковский массив будет стоить:

на Uber - 133-156 грн, на Uklon - 122 грн, на Bolt - 132 грн.

С 5 апреля в общественный транспорт столицы - наземный и метро - и в маршрутки пускают по спецпропускам. Их выдает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сотрудникам критической инфраструктуры. Пропуск действует при наличии служебного удостоверения. Спецпропуски - не проездной билет. За проезд платить нужно.