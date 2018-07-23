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понедельник, 23 июля 2018 14:36

"Левобережненская Венеция": в затопленном Киеве автомобили движутся по окна в воде
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Фото: narodna-pravda

Сегодня в Киеве ливень. Как следствие - улицы города превратились в реки.

Затопило проезжую часть под эстакадой на станции метро "Левобережная", сообщает "Киев Оперативный".

"Станция метро" Левобережная "стоит в пробке, под мостом метро все залито. Объезжайте", - говорится в сообщении.

В социальных сетях активно размещают фото и видео с улиц, превратились в реки.

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В Украине снова прогнозируются дожди с грозой. Максимальная температура воздуха поднимется до +31. На западе дождь с грозой, днем температура воздуха будет держаться на уровне от +22 до +25.

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