"Левобережненская Венеция": в затопленном Киеве автомобили движутся по окна в воде

Фото: narodna-pravda

Сегодня в Киеве ливень. Как следствие - улицы города превратились в реки.

Затопило проезжую часть под эстакадой на станции метро "Левобережная", сообщает "Киев Оперативный".

"Станция метро" Левобережная "стоит в пробке, под мостом метро все залито. Объезжайте", - говорится в сообщении.

В социальных сетях активно размещают фото и видео с улиц, превратились в реки.

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