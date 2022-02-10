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четверг, 10 февраля 2022 17:35

"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны

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&quot;Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает&quot; – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
В апреле в Украине стартует программа, по которой смартфоны смогут получить люди старше 60 лет. ФОТО: itechua.com

В апреле в Украине запустят программу "єСмартфон". Все вакцинированные украинцы от 60 лет смогут получить современные мобильные с льготным тарифом.

Gazeta.ua провела опрос в Киеве среди людей старшего возраста. Спросили у украинцев: "Что вы думаете об инициативе властей раздать бесплатные телефоны?". Ответы записали на видео.

Часть людей высказалась против раздачи мобильных телефонов. Говорили: "Это похоже на лепет ребенка. Как игрушку дает", "Лучше бы пенсию поднял" и тому подобное. Другие же опрошенные были не против такой инициативы, но отмечали, что пожилых людей нужно сначала научить пользоваться современными гаджетами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ждем єКвиток на "Квартал": сети взорвались фотожабами о бесплатных смартфонах

О запуске программы "єСмартфон" объявил президент Владимир Зеленский 8 февраля на мероприятии Diia Summit, который проходил в Киеве. Позже министр цифровой трансформации Михаил Федоров уточнил, что запись желающих получить телефон начнется с апреля. В то же время неизвестно, когда именно начнут выдавать мобильные и какая фирма будет их поставлять. Неясно также, откуда будут выделены средства для реализации программы.

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