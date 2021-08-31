Ледяные "яйца": в Киевской области выпал град аномальных размеров

В селе Мироновка Белоцерковского района Киевской области выпал град размером с яйцо. Фиксировали осадки 30 августа.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.

Фото: Украинский гидрометеорологический центр

"Вчера в некоторых регионах Украины было громкое и зрелищное прощание с жарким сезоном. А активными грозами, а иногда и крупным градом. В Сумской области и Мироновке - град диаметром 38 мм", - говорится в сообщении.

Всего в Киевской области за прошедшие сутки количество осадков местами составила 56-66 мм.

Дожди, местами с грозами, прошли в западных, северных, Черкасской, Кировоградской и отдельных районах Днепропетровской областях. Количество осадков составило 0,4-28 мм.

Вечером 30 августа в Киевской области пронесся ураган. В результате непогоды множество машин "потеряли" номерные знаки в воде. Фото усеянных заборов и обочин автономерами обнародовали в сети.