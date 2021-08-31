Водители в отчаянии: под Киевом ураган оставил машины без номеров

Фото: Александр Щербаков

Вечером 30 августа по Киевской области пронесся ураган. В результате непогоды множество машин "потеряли" номерные знаки в воде.

Фото усеянных заборов и обочин автономерами обнародовали в Facebook "Вышгород, Вышгородский район Киевщина".

"Автомобильные номера, перекресток Набережной и просп. Шевченко. Может, кому-то будет полезно, свои мы не нашли", - пишет Александр Щербаков.

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На фотографиях видно, что автомобильные номера разложили для удобного поиска водителями.

Их туда принесло потоком воды с пл. Шевченко, предположили местные жители в комментариях. Пишут и такое:

"Супермаркет автомобильных номеров. Круглосуточно. Можно к номерам еще и потерянный кем-то задний бампер добавить. Качался вчера на волнах возле "Сильпо";

"Место потерянных номеров. Нужно на гугл-карте обозначить";

"Громкая инсталляция о состоянии коммуникаций города".

Вечером 30 августа непогода бушевала и в Киеве. Стихия превратила столичные дороги в реки. Поэтому задерживался общественный транспорт, а станция метро Героев Днепра работала с ограничениями. От удара молнии возник пожар в кафе на ул. Правды, 66.