Лапинская раскаивается в нападении на "киборга"

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Просмотров: 18
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
1 Просмотров: 4158
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1152
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1494
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
1 Просмотров: 729
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 567
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2403
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 10593
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1251
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
9
6
5
6
8
Женщина выпала из окна 8 этажа: личность пока не установили
Женщина выпала из окна 8 этажа: личность пока не установили
Открыли выставку об украинцах в нацистских концлагерях
Открыли выставку об украинцах в нацистских концлагерях
Сеть отреагировала на самосуд над нарушителем ПДД
Сеть отреагировала на самосуд над нарушителем ПДД
Семьи из Крыма объединились, чтобы учить детей
Семьи из Крыма объединились, чтобы учить детей
Африканские гости: в киевском зоопарке появились новички
Африканские гости: в киевском зоопарке появились новички
Видео
Все видео
В Киеве начался суд над девушкой, что напала на "киборга" Вербича
В Киеве начался суд над девушкой, что напала на "киборга" Вербича
Голову Родины-матери украсили огромным венком
Голову Родины-матери украсили огромным венком
Развернуться посреди моста Патона? - Легко - водителей шокировал наглый таксист
Развернуться посреди моста Патона? - Легко - водителей шокировал наглый таксист
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
Брачный аферист обманул не менее 10 киевлянок
Брачный аферист обманул не менее 10 киевлянок
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
1 Просмотров: 4149
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1152
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 2169
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6039
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2106
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
Просмотров: 1548
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
вторник, 08 мая 2018 18:54

Лапинская раскаивается в нападении на "киборга"

  Комментировать
Лапинская раскаивается в нападении на &quot;киборга&quot;
Подозреваемая Екатерина Лапинский просит суд не арестовывать ее. Фото: Вслух

Подозреваемая в нападении на ветерана АТО Дмитрия Вербича признала свою вину и заверила в искреннем раскаянии. Об этом Екатерина Лапинская заявила сегодня на заседании суда, сообщили lb.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Напавшей на "киборга" суд избрал меру пресечения

"На данный момент я искренне раскаиваюсь в своем преступлении", - сказала Лапинская.

Также девушка добавила, что с детства является инвалидом 1-й группы.

Подозреваемая отметила, что сотрудничает со следствием и уже предоставила всю необходимую информацию для поиска других нападающих.

Подсудимая просит суд не арестовывать ее.

Вечером 2 мая в центре Киева на Подоле несколько неизвестных, среди которых была Екатерина Лапинская, напали на ветерана войны в Донбассе Дмитрия Вербича. По данным полиции, нападение совершили трое парней и две девушки, одетых в маски. Злоумышленники нанесли мужчине удар ножом в спину, забрызгали лицо газом и пытались добить молотком

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лапинская раскаивается в нападении на "киборга"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Украинского певца убили, потому что не давал слушать шансон

"Мы с Юрой молимся разным богам" - Вадим Ильенко умер накануне дня рождения брата

Могилу Шевченко в Петербурге раскопали через два месяца после похорон

Забила ножкой от табурета: под Полтавой нашли две мумии

Елена Блаватская убежала от мужа после 3 месяцев брака

"Каждый день что-то ломается" - открыли самый креативный пространство

Самое читаемое
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях &quot;ню&quot;
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях "ню"
46
 Просмотров: 163150
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 68622
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
35
 1 Просмотров: 45077
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 37352
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
16
 Просмотров: 30392
Новости Киева
Под Киевом женщина превратила квартиру на свалку
Под Киевом женщина превратила квартиру на свалку Просмотров: 450
Напавшей на "киборга" суд избрал меру пресечения
Напавшей на "киборга" суд избрал меру пресечения Просмотров: 558
Авто бизнесмена расстреляли на стоянке
Авто бизнесмена расстреляли на стоянке Просмотров: 1224
В Киеве начался суд над девушкой, что напала на "киборга" Вербича
В Киеве начался суд над девушкой, что напала на "киборга" Вербича
 Просмотров: 513
Цыгане снова оккупировали столицу
Цыгане снова оккупировали столицу 1 Просмотров: 1242
Больше всего комментируют
39
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
16
"Интер" готовит ко Дню победы концерт с агрессивными лозунгами
8
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
8
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
6
Россия намерена покинуть Донбасс - Гримчак
Голосов: 2395
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua