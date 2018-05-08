Лапинская раскаивается в нападении на "киборга"

Подозреваемая Екатерина Лапинский просит суд не арестовывать ее. Фото: Вслух

Подозреваемая в нападении на ветерана АТО Дмитрия Вербича признала свою вину и заверила в искреннем раскаянии. Об этом Екатерина Лапинская заявила сегодня на заседании суда, сообщили lb.ua.

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"На данный момент я искренне раскаиваюсь в своем преступлении", - сказала Лапинская.

Также девушка добавила, что с детства является инвалидом 1-й группы.

Подозреваемая отметила, что сотрудничает со следствием и уже предоставила всю необходимую информацию для поиска других нападающих.

Подсудимая просит суд не арестовывать ее.

Вечером 2 мая в центре Киева на Подоле несколько неизвестных, среди которых была Екатерина Лапинская, напали на ветерана войны в Донбассе Дмитрия Вербича. По данным полиции, нападение совершили трое парней и две девушки, одетых в маски. Злоумышленники нанесли мужчине удар ножом в спину, забрызгали лицо газом и пытались добить молотком