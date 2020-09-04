Лабораторный центр в Киеве не будет тестировать на Covid-19. Назвали причину

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Лабораторный центр Министерства здравоохранения в Киеве прекратил прием людей, которые по собственному желанию хотят сделать тестирование на коронавирус. Причиной этого стала перегруженность заведения.

Объявления о прекращении обследований появилось на странице в Facebook лаборатории.



"В связи с перегруженностью лабораторным центром образцами он не будет проводить забор материалов за оплату, когда люди прибыли из-за границы или по собственному желанию. Когда перегрузка завершится, работу центра будет восстановлено в полном объеме", - объяснил Олег Рубан, глава Держпродспоживслужбы Киева в комментарии для РБК-Украина.



Лица, которые самостоятельно хотят пройти обследование на Covid-19, смогут это сделать в частных лабораториях.



Рубан добавил, что лабораторный центр продолжает проводить обследование всех больных, образцы которых доставляются из медучреждений столицы.

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Для безопасной утилизации использованных масок и перчаток, с соблюдением санитарно-гигиенических норм, в Киеве функционирует 14 пунктов. После наполнения контейнеров их герметично упаковуют, вывозят и вместе с содержанием безопасно утилизировать при высоких температурах.