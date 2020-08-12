Квартира в Киеве: кому государство оплатит часть жилья

Программой софинансирования на приобретение жилья в Киеве смогут воспользоваться все льготные категории. Фото: pixabay.com

Для участников АТО и членов их семей профинансируют 50% стоимости каждого квадратного метра жилья, для других льготных категорий - 30%.

Программой софинансирования на приобретение жилья в Киеве смогут воспользоваться все льготные категории.

Лиц, которые могут приобрести жилье на условиях софинансирования, определяют районные госадминистрации, где нужно находиться на квартирном учете. Соответствующие списки подают к главному распорядителю бюджетных средств для заключения договоров, говорят в КГГА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, сколько денег выделят чиновники на жилье переселенцам – участникам АТО

Чтобы принять участие в программе, граждане должны обратиться с соответствующим заявлением в отдел учета и распределения жилой площади районной госадминистрации (по месту пребывания на квартирном учете).

В столичном бюджете для реализации программы "Доступное жилье" предусмотрено 208,5 млн грн. Ранее программой пользовались только участники АТО и члены их семей, а теперь программа стала доступной для всех льготных категорий.

В июле в Киеве скупили недвижимости на $24 млн. Это на 33% больше, чем в предыдущем месяце. Речь идет о квартирах, частных домах и объектах нежилого фонда.