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вторник, 26 октября 2021 13:25

Кварталы вокруг Золотых ворот заняли 16 место в рейтинге лучших районов мира

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Центр Киева, а именно микрорайон Золотых ворот, занял 16 место в британском рейтинге 49 лучших районов мира. Составители назвали его историческим сердцем города и одновременно образцом прогрессивности.

Об этом сообщают "Комментарии.Киев".

Британское издание "Time out" опросило более 27 тысяч жителей городов, чтобы определить лучшие районы для постоянного проживания или путешествий.

Украинская столица заняла в рейтинге 16-е место и обошла в нем Барселону, Амстердам, Париж, Прагу, Монреаль и Дубай.

Составители рейтинга отметили сочетание современных городских технологий, удобные зеленые зоны и сохранение исторического наследия в районе Золотых Ворот. В материале отмечено, что центр Киева "излучает энергию и творчество".

  Центр Киева занял 16 место в британском рейтинге 49 лучших районов мира
Центр Киева занял 16 место в британском рейтинге 49 лучших районов мира

В августе прошлого года лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко пообещал за 5 лет вывести Киев в сотню лучших городов мира и представил план, который позволит реализовать эти цели. В мае 2021 года Киев занял 87-е место в международном рейтинге городов от компании "Resonance". Кроме того, в начале октября Киев возглавил рейтинг украинских городов от Forbes и признан лучшим городом для ведения бизнеса в Украине.

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Дата
26
октября

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