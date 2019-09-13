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пятница, 13 сентября 2019 09:16

Кусок моста упал на автомобиль с женщиной внутри
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Кусок моста упал на авто в Киеве. ФОТО: facebook.com/profile.php?id=100000462659167
Кусок моста упал на авто в Киеве. ФОТО: facebook.com/profile.php?id=100000462659167
Кусок моста упал на авто в Киеве. ФОТО: facebook.com/profile.php?id=100000462659167
Кусок моста упал на авто в Киеве. ФОТО: facebook.com/profile.php?id=100000462659167

12 сентября, в Киеве на автомобиль упала часть аварийного моста.

Инцидент произошел в 16:42 по улице Богатырской под мостом улице Луговая (в сторону Вышгорода). На машину упал кусок конструкции, который отвалился от моста, сообщает владелица авто Наталья Подобреева у Facebook.

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"Этот кусок моста пробил мне лобовое стекло и нанес материальный и моральный ущерб. С материальным все понятно, стекло автомобиля стоит немало и подлежит замене. Моральный - это тот ужас, который я испытала, когда тебе что-то с сильным глухим ударом сваливается на голову, и ты понимаешь, что если бы не бронированная пленка, которой оклеены стекло как раз на такой случай (один из миллиона), то повреждения были бы на лице, руках, глазах ... от лобовога окна разлетелось бы полностью ... ", - написала она.

Аварийный мост на территории Крутой Балки Новосанжарского района Полтавской области собираются перекрыть для ремонта.

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Дата
13
сентября

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