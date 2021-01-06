Курсирует в Страну грез: в Киеве на Рождество заработает особый поезд

В четверг, 7 января, на первой платформе Центрального железнодорожного вокзала станции Киев-Пассажирский появится праздничный "Потяг Дива".

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Автор: Укрзализныця Праздничный "Потяг Дива" разместили и с благотворительной целью

"В праздничные дни можно бесплатно посетить мероприятие, сфотографироваться у поезда и загадать желание, которое обязательно будет доставлено в Страну грез", - говорится в сообщении.

Также желающие могут принять участие в конкурсе перевозчика. Среди призов - подстаканник и набор ложек, 15 сертификатов на посещение детской железной дороги, брендированный набор Укрзализныци и панно.

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"Для этого нужно сделать фото с поездом, опубликовать его в Facebook, отметить Укрзализныцю и обязательно поставить хэштег #ПотягДива. Розыгрыш призов состоится 12 января", - добавили в сообщении.

Работать "Потяг Дива" будет с 10:00 до 17:00.

На период празднования Рождества Христова в четверг, 7 января, в работе столичной подземки возможны изменения.